شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الإمارات بواشنطن: بإمكان الفلسطينيين والإسرائيليين التوصل لسلام دائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يوسف العتيبي سفير دولة الإمارات بواشنطن في بيان اليوم الثلاثاء إن دولة الإمارات تعتقد أن بإمكان الفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق سلام دائم وتعايش حقيقي بدعم من المجتمع الدولي وذلك حسبما قالت سفارة دولة الإمارات بواشنطن على تويتر. وأعلن العتيبي أيضا تقدير دولة الإمارات لجهود الولايات المتحدة المستمرة للتوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

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