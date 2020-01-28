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تعيين اللواء سعيد شنقريحة قائدًا عامًا لقوات الجيش الجزائرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

عيّن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الثلاثاء، اللواء سعيد شنقريحة قائدًا عامًا لقوات الجيش الجزائري خلفًا للفريق أحمد قايد صالح الذي توفي في 23 ديسمبر الماضي إثر أزمة قلبية.

كان الرئيس تبون قد كلف اللواء شنقريحة بقيادة الأركان الجزائرية بالوكالة بعد الوفاة المفاجئة لرئيس الأركان السابق.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن اللواء شنقريحة كان يشغل منذ سبتمبر الماضي، منصب قائد القوات البرية، التي تمثل 70 بالمائة من قوام مجموع قوات الجيش الجزائري.

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