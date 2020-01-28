شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية فى القدس تفرض حالة تأهب أمنى بعد إعلان ترامب خطته للسلام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أصدرت السفارة الأمريكية في القدس اليوم الثلاثاء تنبيهاً أمنياً لتفعيل حالة التأهب بسبب "الدعوات الواسعة للتظاهرات في القدس، الضفة الغربية، وغزة".
وفرضت السفارة قيوداً على سفر المواطنين الأمريكيين وعائلاتهم، وذلك حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم من دون التطرق للمزيد.
وكان الرئيس الأمريكي ترامب أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض، الثلاثاء، خطته المقترحة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
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