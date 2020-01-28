شكرا لقرائتكم خبر عن حركة الجهاد الاسلامى الفلسطينية: سنقاتل بذور الشر وسنخرجهم من أرضنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال داود شهاب، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إن خطابي رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ورئيس وزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو، اللذين اعلنا خلالهما اليوم عن تفاصيل مؤامرة القرن، مملوءان بالأحقاد واستدعاء الأساطير لرمي المنطقة في أتون العنف.

ووصف شهاب في تصريح صحفي من حضروا الخطاب بالبيت الأبيض بأنهم مجرمون ودميون صهاينة أياديهم ملطخة بدم الأبرياء، وجاءوا لاستعراض القوة الاستعمارية ، لينكشف زيف حديثهم عن السلام والعدل .

وأكد أن السفراء العرب الذين حضروا الاجتماع يمثلون منتهى التآمر ومنتهى خيانة الشعب الفلسطيني والأمة، مشيرا إلى أن الموقف الفلسطيني الرافض لهذا الشر سيترجم بالحرص على تعزيز الوحدة والمشاركة مع الكل الوطني في مواجهة الصفقة وتفعيل المقاومة بكل أشكالها.

Advertisements

وتابع شهاب بالقول: سنقاتل بذور الشر التي يريدون من خلالها إغراق المنطقة في الزمن الصهيوني، سنقاتلهم في كل شارع وسنطردهم من أرضنا ومن هوائنا وبحرنا".