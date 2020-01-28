شكرا لقرائتكم خبر عن اسماعيل هنية يؤكد للرئيس الفلسطيني رفض حركة حماس خطة ترامب للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء الثلاثاء، رفض حركته لخطة ترامب للسلام، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني في خندق مشترك للحفاظ على القضية الفلسطينية وحقوقه الكاملة في القدس واللاجئين والدولة.

قال هنية – بحسب بيان لمكتبه – خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن أي مشروع يتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والواضحة لا مستقبل له على الاطلاق.

وأكد هنية أهمية الوحدة الوطنية وجاهزية الحركة للعمل المشترك سياسيا وميدانيا في إطار النضال الشعبي لقطع الطريق على هذه التوجهات الأمريكية الإسرائيلية.

من جهته ثمن الرئيس الفلسطيني هذه المبادرة وأكد على موقفه الواضح برفض خطة ترامب للسلام والعمل على المسارات السياسية والدبلوماسية والشعبية لمواجهتها، مرحبا بالعمل المشترك في الداخل والخارج بهذا الاطار.

Advertisements

وأشار أبو مازن الى دعوته لاجتماع وطني الليلة حيث رحب رئيس المكتب السياسي بهذه الدعوة مشيرا الى مشاركة بعض أعضاء حماس من الضفة في هذا اللقاء.

وتم الاتفاق خلال الاتصال على استمرار التنسيق والتواصل المستمرين.