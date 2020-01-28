شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الطاقة الذرية: الإمارات وبيلاروسيا تستعدان لتشغيل أولى المحطات النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الثلاثاء أهمية استعدادات كل من الإمارات وبيلاروسيا لتشغيل أولى محطاتها للطاقة النووية.

وذكر بيان أصدرته الوكالة الدولية أن العام الحالي سيكون مهمًا بالنسبة لما يسمى بالدول الجديدة التي تسعى إلى إضافة هذا المصدر الموثوق به لتوليد الكهرباء منخفضة الكربون إلى مزيج الطاقة الخاصة بها.

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ونوه بيان الوكالة إلى عقد عدة اجتماعات فنية الأسبوع الجاري بهدف مساعدة دول العالم على تطوير البنية التحتية للطاقة النووية، لافتا الى أهمية تبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة في إنشاء البنية التحتية اللازمة لبرنامج آمن وناجح للطاقة النووية.

وشدد البيان على أنه يمكن للطاقة النووية أن تدفع النمو الاقتصادي وتساعد في معالجة تغير المناخ.

ولفت البيان إلى أنه تم التأكيد على المكانة الرئيسية للطاقة النووية في برامج تحول الطاقة نحو الموارد النظيفة خلال المؤتمر الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل شهور قليلة حول "تغير المناخ ودور الطاقة النووية"، مشيرا الى حرص المدير العام للوكالة رافائيل جروسي أيضا على المشاركة في قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ الشهر الماضي.