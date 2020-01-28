عباس: سنبدأ فورا اتخاذ كل الإجراءات لتغيير "الوضع الوظيفي" للسلطة

رام الله / أيسر العيس ـ قيس أبو سمرة / الخليج 365

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، أنه سيتم بدء اتخاذ كل الإجراءات لتغيير "الدور الوظيفي" للسلطة الفلسطينية، تنفيذا لقرارات المجلسين المركزي والوطني.

وتعليقا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته المزعومة للسلام "صفقة القرن"، قال عباس خلال كلمة في اجتماع القيادة الفلسطينية برام الله الثلاثاء، "لم نجد جديدا يضاف لما سمعناه قبل عامين، وهذه الصفعة سنعيدها صفعات بالمستقبل".

وأردف عباس "لن نركع ولن نستسلم، المؤامرات والصفقة إلى الفشل والزوال، ولن تخلق حقا ولن تنشئ التزاما".

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