إعلام بريطاني: بن سلمان سعى لاختراق هاتف جونسون

لندن/ الخليج 365

ادّعت وسائل إعلام بريطانية، قيام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمحاولة اختراق هاتف رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وذكرت صحيفتي "ميل أون صنداي"، و"ديلي ميرور"، الثلاثاء، أن بن سلمان تعرّف إلى جونسون عندما كان الأخير يشغل منصب وزارة الخارجية، وأنه أخذ منه رقم هاتفه حينها.

وأضافت بأن بن سلمان بدأ فيما بعد بإرسال الكثير من الرسائل الغنية بالرموز التعبيرية على تطبيق "واتس آب" إلى جونسون، الأمر الذي دفع بالثاني لاتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بعد التفكير باحتمال أن تكون تلك الرموز مزودة بشيفرات ضارة.

وادعت الصحيفتين، بأن رسائل بن سلمان جعلت العلاقات بين البلدين تمر بـ"امتحان".

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ولم يتسنّ الحصول على تعقيب فوري من السلطات السعودية على تلك الادعاءات.

وكانت الغارديان البريطاية نشرت الأسبوع الماضي بأن بن سلمان اخترق من خلال مقطع فيديو على "واتس آب" هاتف الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، مالك صحيفة "واشنطن بوست" جيف بيزوس.



ولفتت إلى أن حادثة الاختراق وقعت قبل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده بإسطنبول بـ 5 شهور، وبعد 9 أشهر بدأت تُنشر في صحيفة "ناشيونال إنكوايرر" أخبار حول حياة بيزوس الشخصية.

الصحيفة البريطانية، قالت إن هناك علاقة وثيقة بين مدير "ناشيونال إنكوايرر" ديفيد بيكر، وولي العهد السعودي.

ووفقًا للغارديان، يرى خبراء أن خطوة بن سلمان هذه ربما كانت تهدف إلى وقف الانتقادات الموجهة ضده من قبل صحيفة واشنطن بوست.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.