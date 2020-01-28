عقب إعلان "صفقة القرن".. وسم "فلسطين الحرة" يتصدر الترند العالمي

إسطنبول/ الخليج 365

تصدر وسم "فلسطين الحرة"(#FreePalestine) الترند العالمي على "تويتر" عقب أقل من ساعتين على إعلان "صفقة القرن" المزعومة.

وتم نشر نحو 60 ألف تغريدة باستخدام هذا الوسم حتى الساعة (19:05ت.غ)، في تضامن عالمي واسع مع القضية الفلسطينية.

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وفي وقت سابق الثلاثاء، كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن خطته المزعومة للتسوية السياسية بالشرق الأوسط، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة إقامة دولة فلسطينية متصلة، وإبقاء مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.



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