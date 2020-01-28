ترامب يبحث مع جونسون "صفقة القرن" المزعومة

لندن/ الخليج 365

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، صفقة القرن المزعومة، التي كشف عنها مساء الثلاثاء.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء البريطانية، أن ترامب وجونسون، بحثا في اتصال هاتفي تفاصيل عن "صفقة القرن".

وأوضح أن "الاقتراح الأمريكي يمكن أن يكون خطوة إيجابية للأمام".

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ومساء الثلاثاء، كشف ترامب، عن خطته المزعومة للتسوية السياسية بالشرق الأوسط، المعروفة إعلاميًا بـ "صفقة القرن"، تتضمن إقامة دولة فلسطينية متصلة، وإبقاء مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

وأوضح ترامب، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، أن خطته تتألف من 80 صحفة، وسيتم تشكيل لجنة مشتركة لتحويل خريطة الطريق الخاصة بالسلام إلى خطة تفصيلية.

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