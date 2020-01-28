مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي وسط الضفة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

اندلعت، مساء الثلاثاء، مواجهات، بين قوة من الجيش الإسرائيلي، وعشرات الفلسطينيين المنددين بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة القرن الأمريكية المزعومة، وسط الضفة الغربية.



وحسب مراسل الخليج 365، أضرم عشرات الشبان النيران في إطارات مطاطية، على المدخل الشمالي لمدينتي البيرة ورام الله وسط الضفة الغربية.

وندد المشاركون بصفقة القرن، وعبروا عن رفضهم لها.

Advertisements

بدوره، أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المحتجين، في حين رشق الشبان القوات بالحجارة.

ولم يسجل حتى الساعة (19:00 تغ) وقوع إصابات.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، كشف ترامب، عن خطته المزعومة للتسوية السياسية بالشرق الأوسط، المعروفة إعلاميًا بـ "صفقة القرن"، تتضمن إقامة دولة فلسطينية متصلة، وإبقاء مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.