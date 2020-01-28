"العدالة والتنمية" التركي: القدس قلب العالم الإسلامي

أنقرة/ أنس قبلان/ الخليج 365

أعرب نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" التركي، نعمان قورتولموش، عن رفضه خطة "صفقة القرن" المزعومة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك في تغريدة نشرها قورتولموش عبر حسابه في "تويتر"، الثلاثاء، تعليقا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خطة "صفقة القرن" المزعومة، تتضمن إقامة دولة فلسطينية متصلة، وإبقاء مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

وقال قورتولموش "كلا يا ترامب، القدس قلب العالم الإسلامي، وعاصمة الدولة الفلسطينية".

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وتشهد الأراضي الفلسطينية وخارجها، الثلاثاء، احتجاجات شعبية رافضة لخطة ترامب، التي توحدت السلطة والفصائل الفلسطينية أيضًا على رفضها منذ فترة.

وصفقة القرن المزعومة، هي خطة تدعي واشنطن أنها لتسوية القضية الفلسطينية، دون أن تعطي للفلسطينيين كامل حقوقهم المعترف بها دوليا.

وتقترح الصفقة، وفق مصادر صحفية إسرائيلية، إقامة دولة فلسطينية على أجزاء من أراضي الضفة الغربية، مع منح القدس الشرقية لإسرائيل، وتجاهل حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.