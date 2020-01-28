"الهلال التركي" يوزع مساعدات على أيتام بحضرموت اليمنية

شكري حسين/ الخليج 365



وزعت جمعية الهلال الأحمر التركي، الثلاثاء، مساعدات على أطفال أيتام في محافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن.



وقال رئيس بعثة الهلال التركي في اليمن مصطفى آيدين، للأناضول، إن جمعيته وزعت 400 سلة غذائية ومثلها حقائب مدرسية على الأطفال الأيتام في محافظة حضرموت.



وأضاف آيدين، أن ذلك يأتي ضمن مشروع المساعدات الإنسانية، الذي تقدمها الجمعية في معظم المحافظات اليمنية، بالتعاون مع "وقف عزيز محمود هدائي" التركي.



وأشار أنه سيتم في وقت لاحق توزيع سلال غذائية وحقائب مدرسية أيضًا على الأيتام في محافظتي شبوه ومأرب، شرقي البلاد.



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وخلال الأيام القليلة الماضية، وزع الهلال التركي مساعدات مماثلة في محافظات عدن ولحج والضالع وأبين (جنوب) وتعز (جنوب غرب).



ودأبت المنظمة التركية، منذ اندلاع الحرب في اليمن، على تقديم مساعدات إنسانية للمتضررين والأسر الأشد فقرًا والأيتام وطلاب المدارس.



ويشهد اليمن حربا للعام السادس على التوالي بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف العربي، ومسلحي "الحوثيين" الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 2014.



وتبذل الأمم المتحدة جهودًا متعثرة لإنهاء الحرب، التي جعلت ثمانية من كل عشرة يمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وخلفت سبعين ألف ضحية بين قتيل وجريح، وفق اللجنة الدولية للصيب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.