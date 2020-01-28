قطر تسلم السودان الشحنة الثالثة من المنحة الطبية

الخرطوم / الخليج 365

وصلت مطار الخرطوم، الثلاثاء، الشحنة الثالثة والأخيرة من المنحة الطبية المقدمة من قطر إلى السودان.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، كان في استقبال الشحنة رئيس لجنة تسلم الدعم الخارجي ممثلا لمجلس السيادة الانتقالي، العميد ركن موسى عمر أحمد، ووكيلة وزارة الصحة سارة عبد العظيم، وسفير قطر بالخرطوم عبد الرحمن بن علي الكبيسي.

وقالت عبد العظيم، إن هذه الشحنة من مجمل 70 طنا من الأدوية مقدمة في شكل منحة من قطر، وسيتم توزيعها بالتنسيق مع لجنة تسلم الدعم.

من جانبه، قال السفير الكبيسي إن المنحة تأتي دعما للأشقاء بالسودان في المجال الصحي والطبي، واستجابة لطلبهم، مضيفا أنها تحوي أدوية ومواد طبية متنوعة.

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وأعرب عن أمله "أن تكون ملبية لاحتياجات المؤسسات والمراكز الصحية، في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين في ولايات السودان المختلفة".

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، وصلت أولى الشحنات الطبية المقدمة من الهلال الأحمر القطري إلى السودان، محملة بأدوية ومواد طبية مختلفة تقدر بحوالي 70 طنا، ضمن ثلاثة دفعات مقدمة إلى وزارة الصحة.

وأوفت قطر بتعهداتها البالغة 177.4 مليون دولار لمؤتمر المانحين الذي عقد في الدوحة عام 2013، وقضى بجمع مبلغ 4.5 مليارات دولار، لإعمار إقليم دارفور غربي السودان.

وبدأت في السودان يوم 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.