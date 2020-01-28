غريفيث لمجلس الأمن: يجب وقف التصعيد العسكري في اليمن

نيويورك / محمد طارق / الخليج 365

أبلغ المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بضرورة العمل على وقف التصعيد العسكري بين قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي "قبل فوات الأوان".

جاء ذلك في جلسة مشاورات مغلقة دعت إليها بريطانيا، لمناقشة سبل وقف التصعيد العسكري بين الأفرقاء باليمن.

ومنذ الأسبوع الماضي، يخوض الجيش اليمني المدعوم من قوات التحالف، معارك ضد "الحوثيين" في مديرية نهم الجبلية الوعرة، شرقي صنعاء، استطاع خلالها السيطرة على تلال جبلية وكبّد الحوثيين خسائر بشرية ومادية.

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من جهته، قال استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، لصحفيين في نيويورك، إن "المبعوث الأممي حذر مجلس الأمن من أن التطورات الحاصلة في اليمن، تعرض للخطر التقدم الذي أحرزه طرفا الصراع مؤخرا، في وقف التصعيد وإجراءات بناء الثقة".

وأوضح دوغريك أن المبعوث الأممي أكد لأعضاء المجلس "أهمية وقف التصعيد العسكري قبل فوات الأوان".

والأربعاء الماضي، دعت وزارة الدفاع قوات الجيش إلى التقدم نحو العاصمة صنعاء، لاستعادتها من "الحوثيين" المسيطرين عليها منذ أكثر من 5 سنوات.

ويشهد اليمن حربا للعام السادس على التوالي بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف العربي، ومسلحي "الحوثيين" الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 2014.

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