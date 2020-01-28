مسيرات غاضبة في عمان والأراضي الفلسطينية رفضا لـ"صفقة القرن"

غزة، رام الله، عمان/ الخليج 365

خرج الآلاف في مسيرات غاضبة بالأراضي الفلسطينية والأردن، مساء الثلاثاء، رفضا لـ"صفقة القرن" المزعومة، بالتزامن مع كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.

وحمل المشاركون في المسيرات بالعاصمة الأردنية عمان، ومناطق متفرقة من قطاع غزة والضفة الغربية، الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات تعبر عن رفضهم لخطة "صفقة القرن" المزعومة.

** إحراق صور ترامب بغزة

وفي قطاع غزة، احتشد الآلاف من الفلسطينيين في ساحات عامة في جميع محافظات القطاع.

وأحرق المتظاهرون في غزة العلم الإسرائيلي وصور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما أشعلوا الإطارات في شوارع مدن القطاع، تعبيرا عن غضبهم ورفضهم للخطة الأمريكية المزعومة لتسوية القضية الفلسطينية، بحسب مراسل الخليج 365.

** مواجهات بالضفة

كما شارك المئات من الفلسطينيين في وقفات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة رفضا للإعلان عن صفقة القرن المزعومة.

وعبر المشاركون في الوقفات، عن رفضهم للصفقة، والتمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وشددوا على أن الصفقة "لن تمر"، وفق مراسل الخليج 365.

وطالبوا بتحقيق الوحدة الفلسطينية لمواجهة الصفقة الأمريكية وإفشالها.

وتطورت بعض الوقفات إلى مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في عدة نقاط تماس بمحافظات نابلس وقلقيلية (شمال) ورام الله (وسط) والخليل(جنوب).

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واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي، لقمع المواجهات، دون أن يبلغ عن وقوع أي إصابات.

** احتجاجات قرب السفارة الأمريكية بعمان

وفي العاصمة الأردنية عمان، أفاد مراسل الخليج 365، بمشاركة المئات من الأردنيين بوقفة احتجاجية قرب السفارة الأمريكية، ووسط تواجد أمني كثيف.

وردد المشاركون في الوقفة، التي دعت إليها الحركة الإسلامية وفعاليات شبابية وشعبية، هتافات منها "أردن يا بلد الأحرار ما بنرضى (لن نقبل) بأي عار"، و "أمريكا رمز الإرهاب.. وبتدعم بني صهيون".

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها عبارات تدين إعلان ترامب، ومن أبرز ما كتبوه: "أمريكا رأس الإرهاب.. صفقتكم لن تمر.. تسقط صفقة القرن وعرابيها".

وشارك أيضاً التي شهدت تواجداً أمنياً كثيفاً، عدد من البرلمانيين، منهم خليل عطية (مستقل) وسعود أبو محفوظ (كتلة الإصلاح التي يقودها الإسلاميون).

** دعوة لمسيرات غضب بلبنان

على ذات الصعيد، دعت حركة "فتح" في لبنان، الثلاثاء، إلى مسيرات غضب في كل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في البلاد، غدا الأربعاء، ردًا على الإعلان الأميركي لصفقة القرن المزعومة.

وأكدت الحركة، في بيان لها، وقوفها خلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مواجهة الخطة الأمريكية المزعومة للسلام.

وقالت: "لن ترهبنا التهديدات الأميركية والإسرائيلية، فالصمود في وجه آلة العدوان قدر عشناه واعتدناه منذ عقود بعيدة".

وكشف الرئيس الأمريكي، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، عن أن خطته المزعومة للتسوية السياسية بالشرق الأوسط تتضمن إقامة دولة فلسطينية متصلة، وإبقاء مدينة القدس غير المقسمة عاصمة موحدة لإسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.