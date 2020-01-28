"الجنائية الدولية" تدعو لبحث سلطتها بشأن التحقيق في جرائم إسرائيل

زين خليل/ الخليج 365

دعت المحكمة الجنائية الدولية، مساء الثلاثاء، الإسرائيليين والفلسطينيين إلى إبداء رأيهم في مسألة سلطتها بشأن التحقيق في "مزاعم ارتكاب جرائم حرب إسرائيلية".

جاء ذلك وفق بيان للمحكمة (مقرها لاهاي)، بحسب قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية.

وأوضحت القناة أن بيان الجنائية الدولية دعا الاسرائيليين والفلسطينيين لعرض مواقفهم حيال مسألة سلطة المحكمة لبحث ملف التحقيق مع إسرائيل.

وقالت القناة الإسرائيلية إن ذلك يأتي في ضوء حقيقة أن إسرائيل ليست عضو في المحكمة والسلطة الفلسطينية ليست محددة كدولة، دون مزيد من التفاصيل.

وأضافت أن دعوة المحكمة الجنائية تأتي استكمالاً لخطوة اتخذتها المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا في الملف المسمى "ملف إسرائيل"، حيث قالت الأخيرة في وقت سابق، إنه يجب فتح تحقيق في مزاعم فلسطينية بارتكاب جرائم حرب على يد إسرائيل.

وكانت بنسودا قررت في ديسمبر/كانون أول الماضي، أن هناك أساسا للتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الضفة وغزة والقدس الشرقية، وطلبت من المحكمة اتخاذ قرار بشأن سلطة المحكمة في الضفة والقطاع.

Advertisements

إلا أن الدائرة التنفيذية في المحكمة رفضت طلب مدعيتها العامة في 21 من الشهر الجاري وذلك لأسباب فنية.

وقالت المحكمة إن الطلب الذي قدمته بنسودا، طويل جداً وتجاوز 110 صفحات، ودعتها إلى تقديم طلب جديد ما يعني تأجيل حسم المسألة لأشهر أخرى.

وفي مايو/ أيار 2018 قدمت فلسطين رسميًا، طلب إحالة لمحكمة الجنايات الدولية لملف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

ووقّع الرئيس الفلسطيني، نهاية ديسمبر 2014، على ميثاق "روما" وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، فيما وافقت الأخيرة على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ الأول من أبريل/ نيسان 2015.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.