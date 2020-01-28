اجتماع طارئ للجامعة العربية السبت لمواجهة "صفقة القرن"

إسطنبول/ الخليج 365

تعقد جامعة الدول العربية، السبت، اجتماعًا وزاريًا طارئًا لبحث سبل مواجهة الخطة الأمريكية المزعومة للتسوية السياسية في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن".

وبحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت لاحق الثلاثاء، تفاصيل الخطة، التي تواجه برفض فلسطيني.

وقال سفير فلسطين في القاهرة، مندوبها الدائم لدى الجامعة، دياب اللوح، الثلاثاء، إن فلسطين طلبت رسميًا عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، بحضور الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لبحث سبل مواجهة الخطة الأمريكية، بحسب الوكالة الفلسطينية للأنباء (وفا).

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ويتردد أن هذه الخطة تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.

وأضاف "اللوح" أن "الاجتماع المقرر عقده السبت المقبل يأتي في وقت بالغ الأهمية، يتطلب موقفا عربيا موحدا، لمواجهة كافة مخططات تغييب القضية الوطنية الفلسطينية، والقضاء على مبدأ حل الدولتين".

وتابع أن تلك المخططات تستهدف القضاء على "فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على أرض دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، التي أقرتها الاتفاقيات والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية".

وتوحدت السلطة والفصائل الفلسطينية على رفض الخطة الأمريكية المرتقبة، في ظل انحياز ترامب لإسرائيل، خاصة منذ إعلانه، أواخر 2017، الاعتراف بالقدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.