الأهلي يتأهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا

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صحيفة الخليج الالكترونية
تأهل الأهلي إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه على استقلال دوشنبه الطاجيكستاني بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” في جدة.
وسجل هدف الأهلي الوحيد محترفه الجزائري يوسف البلايلي من ضربة جزاء عند الدقيقة (1+90) من عمر المباراة.
بهذه النتيجة انضم الأهلي إلى فرق المجموعة الأولى بجانب كلاً من الوحدة الإماراتي، والشرطة العراقي، واستقلال طهران الإيراني.
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