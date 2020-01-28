ترامب يعلن خطة السلام

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صحيفة الخليج الالكترونية
بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إعلان خطته للسلام في الشرق الأوسط من داخل البيت الأبيض، الثلاثاء. وأعلن أن رؤيته “توفر فرصة للطرفين ضمن حل الدولتين”. وشدد على أن القدس ستظل “عاصمة غير مقسمة”.
وأضاف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو، أبلغه أن “الخطة المقترحة ستكون منطلق المفاوضات المباشرة”.
وكشف أن الخطة تتضمن “العمل على تحقيق اتصال جغرافي بين أراضي الدول الفلسطينية”.
وقال ترامب “اليوم نخطو خطوة كبيرة في إتجاه السلام”، مشيرا إلى أن خطته للسلام “مختلفة جوهريا عن الخطط السابقة”.
وأكد أن “الشعب الفلسطيني يستحق فرصة لتحسين مستقبله”.
وأوضح الرئيس الأميركي أن “صياغة سلام بين إسرائيل والفلسطينيين مهمة صعبة ومعقدة”.
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