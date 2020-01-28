شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تعرف على مواصفات «آي فون 12» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

من المتوقع أن تقوم آبل بطرح هاتف آيفون جديد منخفض التكلفة في مارس، إضافة إلى أربعة أنواع من آي فون 12 سيتم طرحها في سبتمبر المقبل.

فيما يلي بعض المعلومات عن جهاز آي فون 12، بحسب ما ورد في موقع “ناين تو فايف ماك” الإلكتروني:

تصميم الجهاز



يشبه تصميم جهاز آي فون 12 تصميم آي فون 4، ويتميز بحواف الشاشة الزجاجية المنحنية وهيكله الفولاذي المقاوم للصدأ.

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ومن المتوقع أن يكون جهاز آي فون 12 أرق من جهاز آي فون 11 حيث ستبلغ سماكته 12 7.4 ملم. في حين سيبدو الجانب الأمامي من الجهاز مطابقاً تقريباً لجهاز آي فون 11.

العرض

يتوقع الخبراء بأن يحتوي جهاز آي فون 12 على تقنية عرض رائدة تشمل شاشة OLED، وتشير التقارير إلى أن شركة آبل ستغير مقاس شاشات جميع نماذج آي فون 12، حيث سيبلغ مقاس شاشة الطراز الأول 5.4 بوصة، والطراز الثاني 6.1 أما الطراز الثالث فسيبلغ حجم شاشته 6.7 بوصة.



نظام الكاميرات



من التوقع أن يتم تزويد طرازين من آي فون 12 بنظام كاميرات مزدوج العدسات، في حين سيتم تزويد طرازين آخرين بنظام كاميرات يحتوي على 3 عدسات.

وسيحتوي طراز آيفون 12 بحجم 5.4 بوصة وبحجم 6.1 على كاميرتين خلفييتين بعدسات واسعة الزاوية وعريضة الزاوية. أما طراز آي فون بحجم 6.7 بوصة فسيحتوي على ثلاث عدسات خلفية.

الاسم والسعر

جميع التوقعات تجزم بأن اسم الإصدار الجديد من آي فون سيحمل اسم آيفون 12، أما بالنسبة للسعر فمن الصعب تحديده بشكل دقيق، ومن المتوقع أن يتم طرح الجهاز الجديد في الأسواق في سبتمبر القادم.