تفاصيل خطة تميم لإسقاط الحكومة السودانية الجديدة

لا تزال أيدي رجال أمير قطر تعبث في أمن واستقرار المنطقة العربية، رافضين محاولات التهدئة للمنطقة المشتعلة، النظام القطري وضع هدفًا نصب عينيه وهو تشويه أي إنجاز تحاول أي دولة من دول المقاطعة العربية تحقيقه حتى لو على حساب استقرار وأمن شعوب المنطقة.

وفي ذلك السياق كشفت مصادر خاصة لموقع قطريليكس، عن صدور أوامر لرجال تميم بضرورة إسقاط الحكومة السودانية الجديدة، بشكل يسيء للدور الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في الخرطوم.

وأضافت المصادر، أن تقويض دور حكومة "حمدوك" أصبح ضرورة ملحة بالنسبة للنظام القطري حيث كشفت حكومة "حمدوك" مخططات قطر وقررت التصدي لها. بالإضافة إلى تثمينها لدور الإمارات ودول التحالف العربي في سعيهم لاستقرار شعوب المنطقة العربية، المصادر أكدت أن زيارة رئيس الأركان القطري مؤخرًا إلى الخرطوم كان الهدف الأساسي منها معرفة مدى المعلومات التي وصلت للنظام السوداني عن التدخل القطري في شؤونهم.

وتابعت المصادر، أما ثاني الأهداف فكان التغطية على التدخلات القطرية في السودان، مضيفة أن رئيس الأركان التقى في الخرطوم بمجموعات من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ووضع خطة سريعة لضرورة التحرك وتحريض الجماهير ضد حكومة "حمدوك" وبث الخلافات في الشارع وإسقاطها بأسرع شكل ممكن.

وبعد الاجتماع مباشرة، صدرت أوامر قيادات الإخوان في السودان لـ"اللجان الإلكترونية" التابعة لهم بضرورة تشويه الدور الإماراتي في السودان والإساءة لدولة الإمارات. إلى متى يستمر تميم في معاداة الشعوب والحكومات العربية، وإلى متى يدفع شعبنا ثمن سياساته.

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