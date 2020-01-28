شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن يحذر من تبعات خطيرة لأى إجراءات إسرائيلية من جانب واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر أيمن الصفدى وزير خارجية الأردن من تبعات خطيرة لأي إجراءات إسرائيلية من جانب واحد تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض.

و قال أيمن الصفدى فى بيان ان إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين هو المسار الوحيد لسلام شامل ودائم.

كما دعا إلى مفاوضات مباشرة تتناول جميع قضايا الوضع النهائي في إطار حل شامل وفقا للشرعية الدولية والمبادرة العربية.

ونظمت فاعليات شعبية وحزبية وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية في الأردن اليوم الثلاثاء ، رفضا لخطة السلام التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن المشاركين عبروا عن رفض الشعبين الأردني والفلسطيني لهذه الخطة ، مؤكدين أن الأمة لا يمكن ان تتنازل عن فلسطين وعن القدس ومقدساتها .

كما دعا المشاركون إلى توحيد الشعب الفلسطيني ، وتجاوز الخلافات بينهم، وتغليب مصلحة القضية الفلسطينية على أي خلافات أخرى.