شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أسلحة وذخائر مهربة فى الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب بهيئة الجمارك السودانية، من ضبط 54 بندقية كلاشنكوف و2300 طلقة كلاشنكوف، ومدفع جرينوف، في محلية شرق النيل بولاية الخرطوم.

وقال اللواء شرطة صلاح حسين الحمري، مدير الادارة العامة لمكافحة التهريب، في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة السودانية، إن إدارته توفرت لديها معلومات عن سيارة تُهرب أسلحة وذخائر، فتم التخطيط لتنفيذ عملية بدقة شديدة، وتمت مداهمة السيارة، والقبض على 3 متهمين وبحوزتهم الأسلحة والذخائر، وجهاز اتصال ثريا.

وأضاف "اتضح من خلال التحريات أن الأسلحة قادمة من الولاية الشمالية، فتم اتخاذ الاجراءات القانونية"، لافتا إلى أن الفريق بشير الطاهر، رئيس هيئة الجمارك، أشاد بعناصر الادارة العامة لمكافحة التهريب لإنجازاتهم المتواصلة وبالروح المعنوية العالية، ومجابهة التحديات، مؤكدا أن الجمارك صمام أمان الاقتصاد الوطني.