مسئول يمني: أسلحة إيرانية وصلت للحوثي عبر ميناء الحديدة (انفوجراف)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 مسئول يمني: أسلحة إيرانية وصلت للحوثي عبر ميناء الحديدة

Advertisements وليد القديمي وكيل أول محافظة الحديدة اليمنية: كميات من السلاح والصواريخ الإيرانية وصلت إلى المليشيات الحوثية عبر ميناء الحديدة يجب تحرير الحديدة وموانئها من قبضة الحوثيين وإنهاء انقلابهم ومنع وصول أي دعم عسكري الحكومة الشرعية كانت أكدت أن تصعيد مليشيات الحوثي نسف كافة جهود التسوية السياسية للأزمة

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