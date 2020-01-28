تركيا ستمنح جنسيتها لسوري وأسرته لإنقاذه عائلة من تحت أنقاض زلزال ألازيغ "صورة"

دبي - بواسطة محمد فارس © MURAD SEZER العلم التركيتركيا ستمنح جنسيتها لسوري وأسرته لإنقاذه عائلة من تحت أنقاض زلزال ألازيغ "صورة"

بدأت المديرية العامة للنفوس والمواطنة في تركيا، إجراءات منح الجنسية التركية للشاب السوري محمود العثمان، لإنقاذه سيدة وزوجها من تحت أنقاض زلزال ألازيغ.

جاء ذلك على لسان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، في ولاية ألازيغ التي شهدت الزلزال.

وفي هذا السياق قال صويلو "المديرية العامة للنفوس والمواطنة، بدأت بإجراءات منح أخينا محمود العثمان وأسرته الجنسية التركية".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد أمس أن سلطات بلاده ستمنح الجنسية التركية للشاب السوري وأسرته، مشيرا أن العثمان يدرس في تركيا ويتقن لغتها. © turkpress الشاب السوري محمود العثمان

وتصدر الشاب السوري محمود العثمان، حديث الشارع التركي، بعد انتشار مقطع فيديو للسيدة التركية دوردانه أيدن، وهي تروي البطولة التي أظهرها محمود لإنقاذها هي وزوجها من تحت أنقاض منزلهما في حي سورسورو، دون أن يكترث للجروح التي أصابت يديه.

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان

© MURAD SEZER العلم التركيتركيا ستمنح جنسيتها لسوري وأسرته لإنقاذه عائلة من تحت أنقاض زلزال ألازيغ "صورة"

if (!document.getElementById('vme-player')) { var vmePlayer = document.createElement('script'); vmePlayer.setAttribute('id', 'vme-player'); vmePlayer.setAttribute('site-id', 'MTcwNQ=='); vmePlayer.src = '//vidyome-com.cdn.vidyome.com/vidyome/builds/vme-yt.js'; if (document.body) { document.body.appendChild(vmePlayer); } }

يذكر أن مساء الجمعة، ضرب زلزال مناطق شرق تركيا بلغت قوته 6.8 درجات مركزه ولاية ألازيغ، حسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.

المصدر: "ترك برس"