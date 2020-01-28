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بريطانيا تسمح بدور محدود لهواوي في شبكات الجيل الخامس

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بريطانيا تسمح بدور محدود لهواوي في شبكات الجيل الخامس دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters بريطانيا تسمح بدور محدود لهواوي في شبكات الجيل الخامس

لندن (رويترز) - قالت الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء إنها ستسمح لهواوي تكنولوجيز عملاق الاتصالات الصيني بدور محدود في بناء شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول.

وأضافت أن الموردين ذوي المخاطر المرتفعة سيتم استبعادهم من الأعمال الحساسة ذات الصلة بالشبكات وأن مشاركتهم ستقتصر على أعمال لا تتسم بالحساسية وبنسبة لا تتجاوز 35 في المئة.

وتريد الولايات المتحدة أن يحظر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون شركة هواوي نهائيا وتقول إن بكين قد تستخدم معدات الشركة في سرقة أسرار غربية بينما تنفي هواوي أي صلة لها بأنشطة تجسس.

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مقدم من سكاي نيوز

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(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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