دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters بريطانيا تسمح بدور محدود لهواوي في شبكات الجيل الخامس

لندن (رويترز) - قالت الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء إنها ستسمح لهواوي تكنولوجيز عملاق الاتصالات الصيني بدور محدود في بناء شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول.

وأضافت أن الموردين ذوي المخاطر المرتفعة سيتم استبعادهم من الأعمال الحساسة ذات الصلة بالشبكات وأن مشاركتهم ستقتصر على أعمال لا تتسم بالحساسية وبنسبة لا تتجاوز 35 في المئة.

وتريد الولايات المتحدة أن يحظر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون شركة هواوي نهائيا وتقول إن بكين قد تستخدم معدات الشركة في سرقة أسرار غربية بينما تنفي هواوي أي صلة لها بأنشطة تجسس.

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(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)