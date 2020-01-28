دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تخطط لخفض مستوى تسعير سلسلة هواتف P40 القادمة ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة هواوي لمواجهة القيود الأمريكية التي تؤثر على مبيعات الشركة في الأسواق العالمية بالإتجاه إلى خفض مستوى تسعير الإصدارات القادمة من سلسلة هواتف Huawei P40.

أكد مصدر موثوق للتسريبات على أن شركة هواوي تخطط لخفض أسعار إصدارات Huawei P40 القادمة، أي على غير المتوقع من العملاق الصيني التي إتجهت في السنوات السابقة لرفع مستوى تسعير الإصدارات المميزة عام تلو الأخر، إلا أن غياب خدمات جوجل يدفع الشركة هذا العام لتبني سياسة جديدة لزيادة المبيعات.

تستمر شركة هواوي في المنافسة بقوة في سوق الهاتف مع إصدارات مميزة جديدة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان قريباً عن سلسلة هواتف Huawei P40 التي تضم تصميم جديد مع تكوينات ومميزات أكثر، ترفع بها جودة الإصدارات الجديدة في مواجهة القيود الأمريكية.

ومع غياب خدمات جوجل عن الإصدارات المميزة هذا العام أيضاً، تحاول العملاق الصيني تغيير سياستها في التسويق لهذه الإصدارات، ففي الوقت الذي انطلق فيه هاتف Mate 30 Pro بمستوى تسعير أعلى من 900 دولار، إلا أن سلسلة P40 المرتقبة لن تقدم للأسواق بمستوى تسعير أكبر من الإصدارات السابقة من نفس السلسلة.

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ولقد قدمت هواوي هاتف Huawei P30 في الأسواق بسعر 799 يورو للنموذج الرئيسي، بينما جاء هاتف P30 Pro بسعر 999 يورو للنموذج الرئيسي، أيضاً أشارت التسريبات الجديدة إلى أن هاتف Huawei P40 يأتي هذا العام بسعر 599 يورو تقريباً للنموذج الرئيسي أو ما يعادل 659 دولار، بينما يأتي أعلى نموذج لهاتف P40 بسعر 999 يورو، أو 1099 دولار.

أيضاً من المتوقع أن ينطلق هاتف P40 Pro بسعر 799 يورو للنموذج الرئيسي أو 879 دولار، إلا أن هذه الأسعار ليست رسمية في الوقت الراهن، لذا نترقب تفاصيل مؤكدة من العملاق الصيني مع الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Huawei P40.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تخطط لخفض مستوى تسعير سلسلة هواتف P40 القادمة ظهر على التقنية بلا حدود.