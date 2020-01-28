شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السودانى يشيد بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أشاد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، بالدور الذي يضطلع به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بلاده.

وأكد البرهان، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع اخيم شنايدر ، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دعم حكومة السودان لنشاطات البرنامج في المجالات التنموية والعون الإنساني، والعمل على تعزيز الشراكة معه في المستقبل.

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من جانبه، أكد شنايدر، اهتمام الأمم المتحدة ومنظماتها بقضية التنمية في السودان، واستعداد البرنامج لبناء شراكة مع حكومة السودان في عدد من مجالات التنمية.

وقال إن المجتمع الدولي راغب في تقديم المساعدة للحكومة الانتقالية من خلال رفع مستوى التعاون والدعم المقدم للسودان، موضحا أن البرنامج سيعمل خلال الفترة المقبلة لدعم مؤسسات الحكومة الانتقالية، من خلال برامج رفع القدرات فضلا عن تقديم الدعم اللازم لعملية إصلاح الاقتصاد الريفي، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية للنازحين الذين يعتمدون بصورة أساسية عليها في مناطق الصراعات.

وأضاف أن البرنامج على استعداد لدعم وتحديث قطاعي الزراعة والطاقة، مشيرا إلى حاجة السودان للدخول إلى جيل جديد فى مجال تكنولوجيا الكهرباء من الطاقة الشمسية، التي تمثل أهمية خاصة فى عملية التحول الاقتصادي.