شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وبوركينا فاسو يبحثان الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،أن بلاده ة تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة التي تخدم مصلحة الشعوب في التنمية والتقدم والرخاء وخطت خطوات مهمة ونوعية على هذا الطريق خلال السنوات الماضية مما عمق من أواصر الصداقة الإماراتية - الأفريقية على المستويات كافة.

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جاء ذلك خلال لقائه اليوم-الثلاثاء- في قصر الإمارات رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري الذي يقوم بزيارة عمل، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات ،إضافة إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والقضايا الإقليمية والدولية ، كما شهد تبادل اتفاقيتين بين البلدين لتوسيع آفاق تعاونهما المشترك.

وقال ولي العهد أن العلاقات بين بلاده وبوركينا فاسو، تمتلك الكثير من مقومات التطور والنماء في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة وغيرها، وثمة حرص مشترك على استثمار هذه المقومات لمصلحة شعبي البلدين الصديقين.

من جهته أعرب روش مارك كريستيان كابوري رئيس بوركينا فاسو عن تقديره لحرص ولي العهد أبوظبي على تنمية العلاقات بين الإمارات وبوركينا فاسو ،مؤكدا أن الإمارات تمثل نموذجاً تنموياً رائداً، ولها دورها الهام في دعم التنمية والاستقرار والسلام على المستويين الإقليمي والعالمي.