الجزائر تقرر إجلاء 36 من رعاياها في ووهان الصينية

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، بالشروع الفوري في إجلاء 36 من مواطني بلاده يتواجدون في مدينة ووهان الصينية؛ بسبب فيروس "كورونا".

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية، بأن تبون، أمر المؤسسات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للشروع في الإجلاء الفوري لأبناء الجالية الجزائرية من ووهان (وسط)، التي وضعتها السلطات الصينية تحت الحجر الصحي، بسبب "كورونا".

وأشار إلى أن المواطنين الجزائرين في ووهان، يقدر عددهم بـ 36 مواطنا، معظمهم من الطلبة.

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وكشفت الصين، عن فيروس "كورونا"، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي بووهان.

وأفاد تقرير للجنة الوطنية للصحة بالصين، الثلاثاء، بأن عدد ضحايا فيروس "كورونا الجديد" في البلاد، ارتفع إلى 106 حالات وفاة، و4515 إصابة مؤكدة؛ 976 منهم في "حالة حرجة"، بينما يشتبه في إصابة 6797 شخصا آخرين.

وفيروس "كورونا الجديد" ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

ومن أعراض الإصابة به ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، وإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.