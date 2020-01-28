تشاووش أوغلو: لا مكان لمن يقصف شعبه في مستقبل ليبيا

أنقرة/ الخليج 365

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، مؤيد للحرب وليس للسلام، وإن من يقصف شعبه لا مكان له في مستقبل ليبيا.

جاء ذلك في تغريد على تويتر، الإثنين، تطرق فيها إلى القصف العشوائي لمليشيات حفتر على العاصمة طرابلس، والذي أسفر عن مقتل 3 أطفال، وإصابة رابع.

ولفت تشاووش أوغلو، إلى مواصلة حفتر هجومه على المدنيين بمن فيهم الأطفال، دون تمييز.

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وأضاف "هذا الهجوم الأخير، دليل جديد على أنه (حفتر) مؤيد للحرب وليس للسلام، فلا يمكن أن يكون هناك مكان لبارونات الحرب الذين يقصفون شعبهم في مستقبل ليبيا".

وأعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، الثلاثاء، ارتفاع قتلى القصف العشوائي لمليشيات حفتر على العاصمة طرابلس إلى 3 أطفال، وإصابة رابع بجروح خطيرة.





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