أردوغان: حفتر غير مهتم بالحل السياسي في ليبيا

أنقرة/ الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن خليفة حفتر غير مهتم بالحل السياسي في ليبيا.

جاء ذلك في كلمة لأردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السنغالي ماكي سال، في العاصمة داكار.

وأوضح أردوغان أن حفتر يستعين بعناصر من مجموعة "فاغنر"، والجميع يعلم من يقف وارءه، إنهم مرتزقة".

وشدد الرئيس التركي على أن حفتر لا يتمتع حاليا بأية صفة أو منصب رسمي في ليبيا وعلى صعيد المجتمع الدولي".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.