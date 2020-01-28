الشرق الأوسط المنكوب سياسيا.. خال من وباء كورونا

إسطنبول/ الخليج 365

رغم أن كثيرا من الأزمات تعصف بالشرق الأوسط عبر تجاذبات السياسة.. إلا أنه من اللافت أن المنطقة للآن خالية في عمومها من الوباء القادم من الشرق (فيروس كورونا الصين)، إذ لم تسجل حتى عصر الثلاثاء، لم ترصد رسميا أي إصابة بالمرض المستشري في أووهان الصينية، إلا من حالات مشتبه بها لا ترقى لمستوى الإصابة الفعلية بالمرض.

و تسعى دول المنطقة كلها مجمعة على عدد من الإجراءات الاحترازية التي مكنتها لحد الآن من منع انتشار الفيروس في المنطقة كلها، ودعت مجمعة مواطنيها إلى عدم استقاء المعلومة إلا من الجهات الرسمية منعا للهلع المجتاح للعالم كله.

كما اتخذت خطوات احترازية تمنع تفشي الوباء أو تخطيه باتجاه حدودها ،عبر سلسلة من الإجراءات، فأعلنت عدة دول عربية عن إجراءات سريعة لإجلاء رعاياها في الصين والتعامل مع الوضع الكارثي الذي تسبب به فيروس كورونا الجديد، كما دعتهم لعدم السفر للصين، خاصة في ظل مقتل 106 أشخاص وإصابة 4515 آخرين بحسب أحدث إحصاءات من بكين.

وفي ما يلي عرض للوضع الصحي في أغلب دول الشرق الأوسط.

قطر

أكدت وزارة الصحة القطرية، الإثنين، أنه لم يتم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وفرض إجراءات احترازية لمنع انتقال فيروس كورونا الجديد، من خلال فحص القادمين من الصين لمنع انتشار المرض.

السعودية

أكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة أنه "لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (2019 – nCoV) في المملكة"، التي قامت بتعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لهذا المرض في منافذ الدخول للبلاد، للقادمين من الصين.

الامارات

شدد وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، عبد الرحمن العويس، على خلو البلاد من أي حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد، وأن كل الجهات اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع وصول الفيروس إلى الإمارات.

البحرين

نفت وزارة الصحة البحرينية، في بيان، ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول رصد حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد وطمأنت الجميع بـ"عدم تسجيل أي حالة من هذا الفيروس بمملكة البحرين".

الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، خطة طوارئ للتعامل مع "كورونا" وتجهيز 6 كاميرات حرارية في المطارات لفحص القادمين، كما طمأن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، الإثنين، خلو الكويت من أي إصابة بفيروس "كورونا".

العراق

أعلن وزير الخارجية العراقية محمد علي الحكيم، الثلاثاء، عن إرسال طائرة خاصة لإجلاء المواطنين العراقيين من مدينة "ووهان" الصينية التي تعاني من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، في بيان، الخميس، إن "العراقَ خال تماما لغاية الآن من أيّ إصابة بمرض كورونا".



الأردن

اتخذت وزارة الصحة الأردنية، عدنان اسحاق، مساعد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية، بأنه وعلى الرغم من وجود العمالة الصينية في المملكة، إلا أننا لم نسجل أي إصابة بحمد الله.

وأكد أيضا "قمنا بتركيب ماسحات حرارية في مطار الملكة علياء الدولي؛ لفحص القادمين من المناطق الموبوءة، والقادمين من الصين عبر أي دولة".

فلسطين

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نفت وزارة الصحة الفلسطينية وجود إصابات بالمرض في الضفة الغربية لفلسطين، كما أكدت بدورها وزارة الصحة في غزة، خلوّ القطاع من هذا المرض.

إسرائيل

لم تسجل وزارة الصحة الإسرائيلية إصابات بالمرض حتى اللحظة، فيما أوصت مواطنيها بعدم السفر إلى مقاطعة ووهان الصينية.



لبنان

اصدرت مصلحة الطب الوقائي، في وزارة الصحة العامة في لبنان، الثلاثاء، إرشادات صحية عامة للمواطنين وأكدت عدم رصد أي حالات إصابة بالفيروس.

سوريا

نفت مصادر طبية في الشمال السوري وكذلك في وزارة الصحة لدى نظام الأسد وصول فيروس "كورونا" إلى سوريا، وأكدت عدم صحة شائعات تحدثت عن وفيات بالمرض.



مصر

أكدت وزارة الصحة في بيان، أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا داخل البلاد. واتخذت السلطات الطبية إجراءات وقائية واحترازية موسعة في هذا الصدد.

الجزائر

أعلن مدير الوقاية بوزارة الصحة الجزائرية، الأحد، أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا داخل البلاد، وأكد اتخاذ تدابير وقائية في البلاد.تونس

نفت وزارة الصحة التونسية، الإثنين، تسجيل أية إصابات بفيروس "كورونا الجديد"، وأكدت متابعة الحالة الصحية للمسافرين القادمين من الصين.



المغرب

قرر الديوان الملكي المغرب، الإثنين، إعادة 100 من مواطنيه المتواجدين في مدينة ووهان الصينية؛ إلى بلادهم إثر انتشار "فيروس"كورونا، وقالت وزارة الصحة المغربية، في بيان لها، إنه” لم يتم تسجيل أي حالة مشتبه بها أو مؤكدة حتى الآن”.

موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، أنها اتخذت إجراءات احترازية مشددة لتأمين البلاد من دخول أي مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، نافية وجود أي إصابات.

إيران

أعلنت وزارة الصحة، أنه "لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد". كما فرضت قيودا في تقديم التأشيرة للمسافرين الصينيين الذين يطلبون الدخول إلى إيران.

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شارك في اعداد التقرير/ خالد المجدوب، أحمد يوسف، محمد عبد الغفار، إبراهيم صالح ، يحيى شعلان، ليث الجنيدي، ياسر البنا، وسيم سيف الدين، عادل الثابتي، عبد الرزاق عبد الله، محمد البكاي



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