ارتفاع قتلى القصف العشوائي لحفتر على طرابلس إلى 3 أطفال

طرابلس/ الخليج 365

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، الثلاثاء، ارتفاع قتلى القصف العشوائي لمليشيات حفتر على العاصمة طرابلس إلى 3 أطفال، وإصابة رابع.

جاء ذلك في بيان لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

وأفاد بيان قوات الوفاق، أن الطفل الثالث زكريا جمال مصطفى (9 سنوات) توفي متأثرا بجراحه بمستشفى طرابلس الجامعي، إثر إصابته بعد سقوط قذائف عشوائية أطلقتها ميليشيات حفتر، الثلاثاء على منطقة الهضبة البدري، ليلتحق بالطفلين أنس الغزيوي (12 سنة)، وسند رمضان العرابي (10 سنوات).

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وأضاف أن الطفل عبد المالك الغزيوي (10 سنوات) مازال في العناية الفائقة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت قوات الوفاق، مقتل طفلان وإصابة اثنان آخران بجراح خطرة، جراء استهداف ميليشيا حفتر، طرابلس بقذائف عشوائية.

وفي بيان سابق، أشارت عملية "بركان الغضب"، إلى "سقوط قذائف عشوائية أطلقتها ميليشيات حفتر، سقطت إحداها في ساحة خلف مدرسة بمنطقة الهضبة البدري".

وتواصل الميليشيات، بشكل شبه يومي قصف أهداف مدنية في طرابلس، رغم موافقة حفتر على وقف لإطلاق نار، بمبادرة تركية روسية في 12 يناير/كانون الثاني الجاري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.