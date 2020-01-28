وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق (للرجال والنساء)، للعمل بالجامعة بمدينة الرياض،وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي ثاني إدارة الجودة (Quality Management Specialist II) (للنساء):

– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، إدارة الجودة، العلوم الصحية)، أو ما يعادلها.

– خبرة عمل لا تقل عن سنتين في أنشطة إدارة الجودة.

– مهارات اللغة الإنجليزية (IELTS 6 – STEP 75 or TOEFL – PBT 500 – IBT 61).

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2- فني اتصالات ثاني (Communication Technician II) (للرجال):

– دبلوم فني اتصالات أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

– مهارات اللغة الإنجليزية (IELTS 6 – STEP 75 or TOEFL – PBT 500 – IBT 61).

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3- مُساعدة وحدة (Unit Assistant III) (للنساء):

– درجة الدبلوم العالي أو دبلوم في (الأدب الإنجليزي ، لغات وترجمة).

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

– مهارات اللغة الإنجليزية (IELTS 6 – STEP 75 or TOEFL – PBT 500 – IBT 61).

عبر الرابط التالي هنا