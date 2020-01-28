“الربيعي” أهلاويًّا لأربع سنوات

- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
حسمت إدارة نادي الأهلي، قضية تجديد عقد اللاعب محمد الربيعي اليامي، وذلك بعد دخول الهلال بقوة في التعاقد معه، بعد دخوله الفترة الحرة للانتقال لأي نادٍ يرغب.
وأسهم تألُّق الحارس في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، ومساهمته في التأهل لأولمبياد طوكيو، وحصول الأخضر على المركز الثاني في زيادة التنافس بين الناديين.
وغرد حساب النادي كاتبًا: “أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ؛ إجراءات تجديد عقد حارس المرمى الدولي الكابتن محمد الربيعي اليامي، لمدة (4) سنوات قادمة، ويأتي تجديد عقد اللاعب ضمن خطط الإدارة لتدعيم صفوف الفريق والحفاظ على استقراره خلال المرحلة المقبلة”.
كانت هذه تفاصيل خبر “الربيعي” أهلاويًّا لأربع سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.