المجلس البلدي بعسير يعقد اللقاء الأول مع عدد من الاعلاميين

الخليج - سلمى الشهراني

عقد المجلس البلدي بأمانة منطقة عسير صباح اليوم الثلاثاء بمقرهم اللقاء الأول مع نخبة من إعلاميي المنطقة ، حيث أفتتح رئيس المجلس الأستاذ محمد بن بريق بكلمة ترحيبية ذكر فيها بأن المجلس لديه العديد من الأمال والتطلعات لخدمة المنطقة والوقوف صفاً بصف مع كل مايخدم المنطقة خدمياً ، مبيناً بأن الأعلام شريگ مباشر في مسيرة التنمية ووضع المسئول على المحگ أما إيجاب أو سلبياً ، مضيفاً بأننا لا نمانع في أستقبال كل الملاحظات التي نستطيع حلها وفق أمكانياتنا .

بعد ذلگ ألقى الاستاذ صالح الأحمري مدير واس بعسير كلمتة نيابة عن الأعلاميين مؤكداً بأن الاعلام مهم جداً لدعم كل من يعمل في خدمة الوطن وضرورة ملحة لكي ينشر كل عملاً يستحق ذلگ ونحن هنا في خدمة الجميع ، مبيناً بأن المجلس كان مبتعداً عن الاعلام في الفترة الماضية .

بعد ذلگ فتح باب المداخلات والمناقشات من الطرفين وفي نهاية اللقاء أتفق الطرفين بأن يكون تفتح وسائل التواصل بين الطرفين وأن يكون هتاگ اللقاء ربع سنوي لبحث أعمال المجلس .

وفي ختام اللقاء التقطت الصور التذكارية