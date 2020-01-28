مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام البيئة

صحيفة الخليج الالكترونية

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام البيئة المقدّم من لجنة المياه والزراعة والبيئة، وذلك خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرياض.

ويتكون مشروع النظام من 49 مادة تهدف إلى حماية البيئة واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به، حيث يتضمّن المشروع 3 نقاط رئيسية.

ويشتمل كذلك على ضرورة إيجاد بديل مائي استراتيجي لتغذية مدن المملكة، وإصدار “أطلس للمياه” للمملكة، إلى جانب ضرورة الانتهاء من الاستراتيجية الزراعية ورفعها للمقام السامي خلال 3 أشهر.