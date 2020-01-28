دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تجلب الزر الرئيسي من جديد في تصميم هاتف iPhone 9 ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة ابل للإعلان الرسمي عن هاتف iPhone 9 وفقاً للتسريبات التي نشرت حتى الآن، وفي تقرير جديد أشير إلى أن ابل تعود بالزر الرئيسي في تصميم هاتف iPhone 9 هذا العام.

قدمت شركة ابل هاتف iPhone 8 بتصميم الزر الرئيسي خلال سبتمبر من عام 2017، ومن ثم تخلت ابل عن هذا التصميم في الإصدارت اللاحقة، ومن جديد أكدت أحدث التسريبات على عودة لغة التصميم المميزة بالزر الرئيسي إلى أسفل الشاشة مع هاتف iPhone 9.

وتشير التوقعات إلى أن ابل ستعقد مؤتمرها القادم في شهر مارس للإعلان عن هاتف iPhone 9، وعلى عكس التسريبات السابقة التي أشارت إلى أن ابل ستتخطى Touch ID هذا العام في تصميم الهاتف لدعم الهاتف بتقنية Face ID للتعرف على الوجه مع شاشة أكبر، إلا أن التقرير الجديد يؤكد على وجود زر التشغيل الرئيسي في هذا الإصدار.

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ولقد جاءت التفاصيل الجديدة عبر Evan Blass، حيث أكد على تصميم iPhone 9 مع موعد الإعلان الرسمي في ربيع هذا العام، كما أكد على أن الهاتف يتبنى تصميم iPhone 8 مع بعض التغيير والتحسنيات في تكوينات الهاتف الداخلية، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع ابل تجلب الزر الرئيسي من جديد في تصميم هاتف iPhone 9 ظهر على التقنية بلا حدود.