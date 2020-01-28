دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع موتورولا تحدد يوم 23 من فبراير للإعلان عن الإصدارات الجديدة من هواتفها الذكية ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت شركة موتورولا اليوم إعلان تشويقي يكشف عن موعد الحدث القادم للشركة يوم 23 من فبراير، للإعلان الرسمي عن هواتف Moto G8 و G8 Power، مع إصدار جديد من هواتف الشركة المتوسطة بقلم stylus، مع توقعات بالكشف الرسمي عن هاتف Edge Plus.

تقيم موتورولا مؤتمرها القادم قبل إنطلاق فعاليات مؤتمر الهاتف العالمي من برشلونة في فبراير، حيث تشير التوقعات إلى أن الشركة تقدم هاتف Moto G8 خلال الحدث، والذي يأتي بحجم شاشة 6.39 إنش وتدعم جودة عرض HD بلس، كما يدعم الهاتف معالج Snapdragon 665، مع كاميرة ثلاثية في الجهة الخلفية.

كما يضم هاتف Moto G8 مستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل، ويأتي مع مستشعر 2 ميجا بيكسل مع عدسات macro، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، كما يضم بطارية بقدرة 4000 mAh.

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من جانب أخر يأتي هاتف G8 Power بحجم شاشة 6.36 إنش، بجودة عرض FHD بلس، كما يتميز بتصميم ثقب الشاشة، والذي يأتي بمستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 25 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف بقدرة 5000 mAh في البطارية، مع الإعدادات ذاتها للكاميرة الخلفية، وأيضاً مستشعر إضافي بدقة 8 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto.

أيضاً من المتوقع أن تكشف موتورولا عن إصدارها المميز Motorola Edge Plus خلال هذا الحدث، والذي يأتي بمعالج Snapdragon 865، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، أيضاً من المتوقع أن ينطلق إصدار الشركة الأول من الهواتف التي تدعم قلم stylus والذي يأتي للمنافسة في سوق الهواتف المتوسطة.

المصدر

هذا الموضوع موتورولا تحدد يوم 23 من فبراير للإعلان عن الإصدارات الجديدة من هواتفها الذكية ظهر على التقنية بلا حدود.