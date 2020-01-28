شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجلس التعاون الخليجى يبحث مع السفير الفلسطينى التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، مع سفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا، علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين مجلس التعاون ودولة فلسطين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات, إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء - أن السفير الفلسطيني أشاد بالجهود التي بذلها الأمين العام خلال فترة عمله أمينا عاما لمجلس التعاون لتعزيز العلاقات الخليجية الفلسطينية في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.