أمين مجلس التعاون الخليجى يبحث مع السفير الفلسطينى التعاون الثنائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، مع سفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا، علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين مجلس التعاون ودولة فلسطين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات, إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء - أن السفير الفلسطيني أشاد بالجهود التي بذلها الأمين العام خلال فترة عمله أمينا عاما لمجلس التعاون لتعزيز العلاقات الخليجية الفلسطينية في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.
كما وقعت المملكة العربية السعودية، الأحد الماضى ، اتفاقاً مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجى بشأن إقامة مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون فى الرياض.
وقال الفريق ركن الدكتور عيد الشلوى قائد القيادة الموحدة، فى تصريح لقناة "العربية" الإخبارية، "إن طموح دول الخليج إيجاد قوات عسكرية مشتركة جوية وبرية وبحرية بالإضافة إلى قوات دفاع جوية".
وأوضح، أنه كخطوة أولى تم إنشاء مقر القيادة الموحدة الرئيسى فى الرياض مرتبطة بها قوات درع الجزيرة وكذلك المركز الجوى والدفاع الجوي، ومركز القيادة البحرى.
وكانت العاصمة السعودية، قد استضافت فى العاشر من ديسمبر الحالى اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى دورته الأربعين بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأكد الملك سلمان، فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الأربعين لدول مجلس التعاون، أن النظام الإيرانى مستمر فى سياساته العدوانية وتقويض استقرار الدول المجاورة، قائلا "على منطقة الخليج أن تتحد فى مواجهة عدوانية إيران، وعلى دول مجلس التعاون الخليجى تأمين نفسها فى مواجهة هجمات الصواريخ الباليستية".
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