شكرا لقرائتكم خبر عن العناية الإلهية تنقذ سعودى قبل سقوط سيارته من أعلى كوبرى فى جدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لسيارة عالقة بالحواجز الخرسانية الموجودة أعلى نفق الأندلس بجدة، حيث أنقذت العناية الإلهية سائق السيارة بالخروج منها قبل سقوطها من أعلى الكوبرى لتعلق في اللحظات الأخيرة، وبحسب ما بينه مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل، يظهر المقطع سيارة "بيك أب" تخطت الرصيف بعد أن انحرفت عن مسارها، وكادت أن تسقط على الطريق.

وعلى جانب آخر، ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الجلسة التى عقدها مجلس الوزراء اليوم فى قصر اليمامة، وفى بداية الجلسة، استمع مجلس الوزراء، وبتوجيه كريم، إلى تقرير حول ما تضمنته مشاركات وفد المملكة فى اجتماعات المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس، من لقاءات ومباحثات مع كبار المسؤولين وصناع القرار الاقتصادي، حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تسهم فى استقرار الاقتصاد العالمى ورفاهية المجتمعات البشرية، وإيجاد الحلول للتحديات العالمية، وما أكدته المملكة بحضورها الدولى ومكانتها العالمية من تعزيز لعلاقاتها الاستراتيجية مع المنتدى، وخاصة أنها ترأس قمة العشرين لهذا العام 2020م، وأن أجندة المجموعة تتوافق مع أجندتها، وما يمثله دور المملكة الريادى والمؤثر فى استقرار أسواق الطاقة العالمية، وإبراز ما حققته من إصلاحات وإنجازات ضمن برامج رؤية 2030، وأولوياتها الاستراتيجية.

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السيارة اعلى نفق جدة



السيارة تتعرقل فى حواجز الكوبرى

وتطرق المجلس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية إلى ما عبرت عنه المملكة من متابعة للتطورات فى السوق البترولية الناتجة عن التوقعات السلبية من التأثير المحتمل لوباء فيروس كورونا على الاقتصاد الصينى والعالمي، بما فى ذلك توازنات أسواق البترول، وثقتها فى تمكن الحكومة الصينية والمجتمع الدولى من القضاء عليه، والتأكيد على أن المملكة ودول ( الأوبك +)، تمتلك الإمكانات والمرونة اللازمة للتجاوب مع أى متغيرات، من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم استقرار أسواق البترول.