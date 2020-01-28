المرصد السوري: القوات الحكومية تبدأ اقتحام معرة النعمان بإدلب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات الحكومية بدأت اليوم الثلاثاء اقتحام المدخل الغربي لمدينة معرة النعمان بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد. وأشار إلى أن الاشتباكات العنيفة تتواصل على محاور أطراف مدينة معرة النعمان الشرقية والجنوبية والغربية، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل ومجموعات جهادية من جهة أخرى، في محاولة من قبل الأول للتوغل داخل المدينة والسيطرة عليها.

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