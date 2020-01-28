106 وفيات من فيروس كورونا المستجدّ في الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظّم عدة دول من بينها الولايات المتحدة وفرنسا واليابان وبريطانيا والمغرب، الثلاثاء، رحلات إجلاء لرعاياها من مدينة ووهان الصينية، بؤرة فيروس كورونا المستجدّ الذي تجاوز عدد وفياته 106 أشخاص في الصين، وبلغ عدد المصابين به أكثر من 4500، بحسب الإحصاءات الرسمية.

وفرضت السلطات الصينية عزلاً كاملاً عن العالم الخارجي منذ الخميس على ووهان؛ حيث ظهر الفيروس على أمل منع تفشي الوباء. بالإضافة إلى أجزاء كبيرة من مقاطعة هوباي، ليبلغ عدد السكان المعزولين حوالي 56 مليون نسمة.

وستُقلع طائرة تقلّ موظفي القنصلية الأمريكية في ووهان صباح الأربعاء بتوقيت الصين متوجّهة إلى كاليفورنيا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية. وسيُعرض على مواطنين أمريكيين آخرين السفر على متن هذه الرحلة، التي كانت مقررة الثلاثاء «حسب الأماكن المتاحة».

من جهتها، تحضّـر فرنسا إجلاءً جوياً لرعاياها، وكذلك لأوروبيين آخرين على متن رحلة تُقلع «مبدئياً في منتصف الأسبوع».

وهناك حوالي 500 فرنسي مسجّلين على اللائحة القنصلية المحلية، لكن عددهم الكامل يمكن أن يصل إلى 1000؛ إذ تستضيف ووهان إضافة إلى شركتي «رينو» و«بس اس اه» لصناعة السيارات، عدداً كبيراً من الطلاب الفرنسيين. وسيخضع الأشخاص الذين ستتم إعادتهم إلى فرنسا، للحجر الصحي لمدة معيّنة.

وتنظّم اليابان أيضاً عملية لإجلاء مواطنيها على متن طائرة تصل إلى ووهان الثلاثاء لتُقلع مجدداً صباح الأربعاء، في حين عبّـر حوالي 200 ياباني من أصل 600 عن رغبتهم بالعودة إلى بلادهم.

كما عزز عدد كبير من الدول الإجراءات الوقائية على حدودها، وأصبحت منغوليا أول دولة تغلق نقاط العبور البرية مع الصين.

كما نصحت عدة دول رعاياها بعدم السفر إلى هوباي، وانتقلت ألمانيا والولايات المتحدة إلى مرحلة أخرى، بنصح مواطنيها بعدم السفر إلى جميع الأراضي الصينية.

من جهتها، أوصت بكين «المقيمين» لديها «بإرجاء موعد رحلاتهم التي لا ضرورة لها»، بعد أن علّقت منذ الاثنين الرحلات المنظمة.

وذكر خبراء صينيون الثلاثاء، أن التعرض لعطس وسعال شخص مصاب هو «الطريقة الرئيسية لانتقال العدوى».

وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن تهديد المرض «مرتفع» على المستوى العالمي، من دون إعلان حالة طوارئ دولية. ولم تؤكد بعد أن الأشخاص المصابين يمكنهم نقل الوباء حتى قبل ظهور عوارض عليهم، كما يقول مسؤولون في قطاع الصحة الصيني.

وأعلنت السلطات الصحية الأمريكية أن التحاليل التي أجرتها كشفت أن الفيروس لم يتحوّل. وقالت نانسي ميسونييه، المسؤولة عن أمراض الجهاز التنفسي في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: «بناءً على تحاليل المعطيات المتاحة التي أجراها المركز، لا يبدو أن الفيروس قد تحوّل». وأضافت أن «كل السلاسل الجينية التي استخرجناها مماثلة لتلك التي نشرتها الصين في البداية منذ بضعة أسابيع».