شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبر إيتس»: البيتزا تتصدّر قائمة الأطعمة الأكثر طلباً في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
كشفت «أوبر إيتس» تطبيق طلب توصيل الطعام التابع لـ«أوبر» عن قائمة الأطعمة الأكثر شعبية في دولة الإمارات لعام 2019، حيث أظهر عشاق الطعام في الإمارات تفضيلهم الأطباق الباردة، بما فيها أطباق البوكي والأساي، إلا أن البيتزا بقيت في المركز الأول على القائمة باعتبارها الوجبة الأكثر طلباً طوال العام.
وجاءت الشاورما في المركز الرابع تليها «التاكو»، و«الفلافل»، والثوم (الإضافة الأكثر شعبية)، والحلومي، وأخيراً الحمص، والفشار.
وسجلت السعودية شعبية متزايدة للحميات النباتية، حيث احتلت الأطباق الخالية من اللحوم المرتبة الثامنة لأكثر الأطعمة طلبًا خلال 2019. غير أن الوجبات الغنية بالسعرات الحرارية، بقيت في المقدمة، واحتلت الشاورما الصدارة تليها البيتزا، والفلافل، ورابعاً الثوم (الإضافة الأكثر شعبية)، ومن ثم الحلومي، والحمص، وتالياً الأصناف النباتية، والعسل (إضافات الحلويات)، وأخيراً الكينوا، والبروتين.
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