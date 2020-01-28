أوسكار 2020.. نباتي و«صديق للبيئة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية، إن قوائم الطعام المقدمة خلال فعاليات توزيع جوائز الأوسكار هذا العام ستكون نباتية بالكامل تقريباً، بما يتماشى مع ما قُدّم على موائد عشاء المشاهير خلال موسم جوائز 2020.

وأضافت الأكاديمية، أن قوائم الغداء الرسمي السنوي للمرشحين لنيل الجوائز إضافة للوجبات الخفيفة التي تقدم قبل مراسم الحفل في هوليوود في التاسع من فبراير/شباط ستكون معتمدة على مصادر نباتية مئة في المئة. أما قائمة الطعام في حفل الحكام، الذي يقام مباشرة بعد مراسم توزيع الجوائز، فسيعتمد بنسبة 70 في المئة على مصادر نباتية، بينما ستتضمن النسبة الباقية أسماكاً ولحوماً إضافة للأطعمة النباتية.

وقالت الأكاديمية في بيان: «إن كل الأحداث والفعاليات ستخلو من عبوات المياه أو الأكواب البلاستيكية».

وأضافت: «نحن مؤسسة لكل الحكائين من شتى بقاع العالم، ودورنا العالمي يلزمنا بدعم الكوكب». وجاء بيان الأكاديمية بعد تقديم قوائم طعام نباتية بالكامل خلال مآدب عشاء أقيمت للمرشحين والمنتجين والضيوف لجوائز جولدن جلوب وجوائز نقابة ممثلي الشاشة (جيلد) هذا الشهر.

واقترح النجم خواكين فينيكس، الذي جسد دور البطولة في فيلم الجوكر وهو نباتي شديد الالتزام، التغيير الذي طرأ على عشاء جوائز جولدن جلوب الرسمي بعد أن كانت شريحة اللحم والأسماك من الأطباق الرئيسية، واستُبدِل بها هذا العام أطباقٌ من الأرز والفطر.