شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الفرنسية تُجلي مهاجرين من مخيم مؤقت شمال باريس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت الشرطة الفرنسية، الثلاثاء، في إجلاء مهاجرين من موقع مخيم غير قانوني في شمال باريس مرة أخرى، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة ضغوطاً متواصلة لإظهار أنها تتخذ موقفاً صارماً من الهجرة غير الشرعية. وأضافت الشرطة في بيان لها أنها بدأت في نقل المهاجرين من مخيم مؤقت في بورت ديبورفيليه شمالي العاصمة. ومنذ إغلاق مخيم ضخم للمهاجرين في كاليه عام 2016 ، توافد المزيد من اللاجئين على باريس التي كلما فضّت تجمعاً للخيام، ظهرت مخيمات في مناطق أخرى بشكل أسرع.
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