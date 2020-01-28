رئيس تونس يستقبل عبدالله بن زايد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

ونقل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم لتونس الشقيقة مزيداً من التقدم والازدهار.

كما نقل سموه دعوة قيادة الدولة إلى قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية لزيارة دولة الإمارات وذلك انطلاقاً من العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين البلدين الشقيقين والتطلع إلى تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة.

وحمَّل الرئيس التونسي سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. متمنياً لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والنماء.

ورحب الرئيس قيس سعيد بسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق.. معرباً عن أمله بأن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

من جانبه أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الثنائية مع الشقيقة تونس وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبي البلدين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء - الذي يأتي في إطار زيارة سموه الرسمية إلى تونس - بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في العديد من المجالات منها التعاون في المجال الاقتصادي.

كما تناول الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك منها ليبيا.

وكان في استقبال سموه والوفد المرافق لدى وصوله إلى مطار قرطاج الدولي في تونس صبري بشطبجي كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الخارجية التونسية.

حضر اللقاء راشد محمد المنصوري سفير الدولة لدى الجمهورية التونسية.