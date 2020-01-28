شكرا لقرائتكم خبر عن مصر توقع اتفاقيتين مع «إكسون موبيل» للتنقيب عن النفط والغاز بالمتوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة البترول المصرية، الثلاثاء إن الوزير طارق الملا وقع اتفاقيتين جديدتين مع شركة «إكسون موبيل»، باستثمارات حدها الأدنى 332 مليون دولار، ومنحة توقيع 17 مليون دولار لحفر سبع آبار للتنقيب عن النفط والغاز بالبحر المتوسط.

وقال الملا في بيان صحفي«عودة شركة إكسون موبيل إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة في صناعة البترول والغاز للعمل في مجال البحث والاستكشاف في مصر بعد غياب فترة طويلة يمثل قيمة مضافة للنجاحات التي حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية». وفتح اكتشاف «إيني» الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحوي احتياطات تُقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، الشهية للمستثمرين الأجانب لضخ استثمارات في مصر بحثاً عن النفط. وأشار الملا إلى أن قطاع البترول استطاع منذ يونيو/ حزيران 2014، وحتى الآن توقيع 82 اتفاقية بترولية جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز بإجمالي استثمارات يصل حدها الأدنى إلى حوالي 16 مليار دولار.

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